Козлов Володя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Володя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Козлов Павел

Мать: Козлова Лариса

Смерть
1954
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