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Козлов Павел

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Место рождения

Воронежская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Козлов Леонид

Мать: Козлова Матрена

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1926

Дочь: Руднева Людмила

Мать ребёнка: Козлова Лариса

прииск Кумак Оренб. обл
Рождение ребёнка
1929

Сын: Козлов Володя

Мать ребёнка: Козлова Лариса

Рождение ребёнка
1932

Сын: Козлов Леонид

Мать ребёнка: Козлова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лариса

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер, в войну работал гл.бух. угольного треста , имел бронь в Актюбинске
Смерть
1968
г. Кумертау Башкирия
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