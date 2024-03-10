Козлов Павел
Место рожденияВоронежская губерния
Дата рождения1901
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Козлов Леонид
Мать: Козлова Матрена
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1926
Дочь: Руднева Людмила
Мать ребёнка: Козлова Лариса
прииск Кумак Оренб. обл
Рождение ребёнка
1929
Сын: Козлов Володя
Мать ребёнка: Козлова Лариса
Рождение ребёнка
1932
Сын: Козлов Леонид
Мать ребёнка: Козлова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Лариса
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер, в войну работал гл.бух. угольного треста , имел бронь в Актюбинске
Смерть
1968
г. Кумертау Башкирия