Гусев Александр
Место рожденияг. Орск Оренбургской губернии
Дата рождения23.11.1868
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1868
Отец: Гусев Василий
Мать: Иванова Домна
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
04.12.1900
Сын: Гусев Николай
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Люба
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Козлова Лариса
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
г. Орск Оренб. обл.
Рождение ребёнка
13.07.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Рождение ребёнка
28.06.1911
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
?.03.1916
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тамуся
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Ваня
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Павел
Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Работа или профессия
Неизвестно
г. Орск
купец
Место жительства
Неизвестно
г. Орск
Смерть
1937
г. Орск Оренб. обл.