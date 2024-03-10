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Гусев Александр

Место рождения

г. Орск Оренбургской губернии

Дата рождения

23.11.1868

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1900 г.р.
Около 1900 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
1911 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1868

Отец: Гусев Василий

Мать: Иванова Домна

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
04.12.1900

Сын: Гусев Николай

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Козлова Лариса

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

г. Орск Оренб. обл.
Рождение ребёнка
13.07.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Рождение ребёнка
28.06.1911

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
?.03.1916

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тамуся

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Ваня

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Павел

Мать ребёнка: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Работа или профессия
Неизвестно
г. Орск
купец
Место жительства
Неизвестно
г. Орск
Смерть
1937
г. Орск Оренб. обл.
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