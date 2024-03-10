Гусев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Василий

Место рождения

д. Надеево Егорьевский уезд Троицкой волости Рязанской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Евсей

Мать: Алексеева Евдокия

д. Надеево Егорьевский уезд Троицкой волости Рязанской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Гусев Александр

Мать ребёнка: Иванова Домна

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Иванова Домна

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван

Мать ребёнка: Иванова Домна

Смерть
?.12.1876
г. Орск Оренб. обл.
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