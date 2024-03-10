Гусев Василий
Место рожденияд. Надеево Егорьевский уезд Троицкой волости Рязанской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1876
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Евсей
Мать: Алексеева Евдокия
д. Надеево Егорьевский уезд Троицкой волости Рязанской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1868
Сын: Гусев Александр
Мать ребёнка: Иванова Домна
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Иванова Домна
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Иван
Мать ребёнка: Иванова Домна
Смерть
?.12.1876
г. Орск Оренб. обл.