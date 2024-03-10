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Гусев Евсей

Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Яков

Мать: не указана

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Гусев Адриан

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Василий

Мать ребёнка: Алексеева Евдокия

д. Надеево Егорьевский уезд Троицкой волости Рязанской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Евдокия

Смерть
Неизвестно
г.Орск Оренбургская губерния
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