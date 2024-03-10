Гусев Евсей
Место рожденияРязанская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Яков
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1873
Сын: Гусев Адриан
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Василий
Мать ребёнка: Алексеева Евдокия
д. Надеево Егорьевский уезд Троицкой волости Рязанской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Евдокия
Смерть
Неизвестно
г.Орск Оренбургская губерния