Гусев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Иван

Гусев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Василий

Мать: Иванова Домна

Рождение ребёнка
07.08.1900

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Ильина Анна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Гусев Александр

Мать ребёнка: Ильина Анна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Гусев Григорий

Мать ребёнка: Ильина Анна

Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ильина Анна

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ильина Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close