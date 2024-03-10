Гусев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Василий
Мать: Иванова Домна
Рождение ребёнка
07.08.1900
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Ильина Анна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Гусев Александр
Мать ребёнка: Ильина Анна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Гусев Григорий
Мать ребёнка: Ильина Анна
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ильина Анна
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ильина Анна
Смерть
Неизвестно