Ильина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1900
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Гусев Иван
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Гусев Александр
Отец ребёнка: Гусев Иван
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Гусев Григорий
Отец ребёнка: Гусев Иван
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гусев Иван
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гусев Иван
Смерть
Неизвестно