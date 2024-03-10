Ильина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1900

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Гусев Иван

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Гусев Александр

Отец ребёнка: Гусев Иван

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Гусев Григорий

Отец ребёнка: Гусев Иван

Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гусев Иван

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гусев Иван

Смерть
Неизвестно
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