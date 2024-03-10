(Гусева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900

Отец: Гусев Иван

Мать: Ильина Анна

Смерть
Неизвестно
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