Иванова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Гусев Александр

Отец ребёнка: Гусев Василий

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гусев Василий

г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Иван

Отец ребёнка: Гусев Василий

Смерть
Неизвестно
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