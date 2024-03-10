Иванова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1868
Сын: Гусев Александр
Отец ребёнка: Гусев Василий
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гусев Василий
г. Орск Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Иван
Отец ребёнка: Гусев Василий
Смерть
Неизвестно