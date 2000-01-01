Генрих 1 птицелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения876
Дата смерти02.07.936
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
876
Отец: Оттон 1 сиятельный
Мать: Гедвига фон бабенберг
Рождение ребёнка
919
Мать ребёнка: Матильда вестфальская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эдвига саксонская
Мать ребёнка: Матильда вестфальская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герберга саксонская
Мать ребёнка: Матильда вестфальская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруно
Мать ребёнка: Матильда вестфальская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оттон 1 великий
Мать ребёнка: Матильда вестфальская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Танкмар
Мать ребёнка: Хетебурга мезебургская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матильда вестфальская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хетебурга мезебургская
Смерть
02.07.936