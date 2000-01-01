Генрих 1 птицелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генрих 1 птицелов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

876

Дата смерти

02.07.936

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
876

Отец: Оттон 1 сиятельный

Мать: Гедвига фон бабенберг

Рождение ребёнка
919

Сын: Генрих 1 герцог баварии

Мать ребёнка: Матильда вестфальская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эдвига саксонская

Мать ребёнка: Матильда вестфальская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герберга саксонская

Мать ребёнка: Матильда вестфальская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруно

Мать ребёнка: Матильда вестфальская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оттон 1 великий

Мать ребёнка: Матильда вестфальская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танкмар

Мать ребёнка: Хетебурга мезебургская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матильда вестфальская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хетебурга мезебургская

Смерть
02.07.936
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