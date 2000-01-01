Гедвига фон бабенберг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
876
Сын: Генрих 1 птицелов
Отец ребёнка: Оттон 1 сиятельный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиутгарда
Отец ребёнка: Оттон 1 сиятельный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ода фон байерн
Отец ребёнка: Оттон 1 сиятельный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оттон 1 сиятельный
Смерть
Неизвестно