Генрих 1 герцог баварии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генрих 1 герцог баварии

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

919

Дата смерти

01.11.955

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
919

Отец: Генрих 1 птицелов

Мать: Матильда вестфальская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдифь баварская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гедвига герцогиня швабии, швабская

Мать ребёнка: Юдифь баварская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гедвига

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герберга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрих 2 строптивый

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.11.955
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