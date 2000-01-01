Генрих 1 герцог баварии
Место рожденияНе указано
Дата рождения919
Дата смерти01.11.955
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
919
Отец: Генрих 1 птицелов
Мать: Матильда вестфальская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдифь баварская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гедвига герцогиня швабии, швабская
Мать ребёнка: Юдифь баварская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гедвига
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герберга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генрих 2 строптивый
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.11.955