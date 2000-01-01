Юдифь баварская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдифь баварская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

925

Дата смерти

28.06.987

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
925

Отец: Арнульф злой

Мать: Эдифь из зулихгау

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генрих 1 герцог баварии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гедвига герцогиня швабии, швабская

Отец ребёнка: Генрих 1 герцог баварии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герберга аббатиса гандерсгейма

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрих 2 герцог баварии

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.06.987
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