Юдифь баварская
Место рожденияНе указано
Дата рождения925
Дата смерти28.06.987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
925
Отец: Арнульф злой
Мать: Эдифь из зулихгау
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гедвига герцогиня швабии, швабская
Отец ребёнка: Генрих 1 герцог баварии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герберга аббатиса гандерсгейма
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.06.987