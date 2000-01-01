Матильда вестфальская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
919
Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруно
Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герберга саксонская
Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эдвига саксонская
Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оттон 1 великий
Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генрих 1 птицелов
Смерть
Неизвестно