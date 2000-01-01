Матильда вестфальская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матильда вестфальская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
919

Сын: Генрих 1 герцог баварии

Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруно

Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герберга саксонская

Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эдвига саксонская

Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оттон 1 великий

Отец ребёнка: Генрих 1 птицелов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генрих 1 птицелов

Смерть
Неизвестно
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