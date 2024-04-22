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Чупин Сергей

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Место рождения

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.09.1897

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1918 г.р.
1919 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1897

Отец: Чупин Никита

Мать: Матрона

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
17.01.1918

Жена: Чупина Марфа

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Чупина Марфа

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Чупин Алексей

Мать ребёнка: Чупина Марфа

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.?.1931

Сын: Чупин Анатолий

Мать ребёнка: Чупина Марфа

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
14.01.1942
Абатский РВК, Омская обл., Абатский р-н
Воинская часть 25 сп 44 сд (1 сп 3 гв. Ленинградская сд ЛАНО)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупина Марфа

Смерть
?.12.1943
в районе города Кириши, Ленинградской области
Причина смерти: На войне | пропал без вести
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