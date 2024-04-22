Чупин Сергей
Место рождения
Дата рождения07.09.1897
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1897
Отец: Чупин Никита
Мать: Матрона
Бракосочетание
17.01.1918
Жена: Чупина Марфа
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Чупина Марфа
Рождение ребёнка
1919
Сын: Чупин Алексей
Мать ребёнка: Чупина Марфа
Рождение ребёнка
12.?.1931
Сын: Чупин Анатолий
Мать ребёнка: Чупина Марфа
Военная служба
14.01.1942
Абатский РВК, Омская обл., Абатский р-н
Воинская часть 25 сп 44 сд (1 сп 3 гв. Ленинградская сд ЛАНО)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чупина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чупина Марфа
Смерть
?.12.1943
в районе города Кириши, Ленинградской области
Причина смерти: На войне | пропал без вести