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(Мастерских) Матрона

Место рождения

Сычево, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мастерских Федор

Мать: не указана

Сычево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Марина Савельевна

Отец ребёнка: Чупин Никита

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Чупин Никита

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.09.1897

Сын: Чупин Сергей

Отец ребёнка: Чупин Никита

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: София

Отец ребёнка: Чупин Никита

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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