(Мастерских) Матрона
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мастерских Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Марина Савельевна
Отец ребёнка: Чупин Никита
Бракосочетание
20.01.1893
Муж: Чупин Никита
Рождение ребёнка
07.09.1897
Сын: Чупин Сергей
Отец ребёнка: Чупин Никита
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: София
Отец ребёнка: Чупин Никита
Смерть
Неизвестно