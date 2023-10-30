Чупин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупин Никита

Чупин Никита

Место рождения

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1873

Отец: Чупин Федор

Мать: Чупина Ольга Васильевна

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Марина Савельевна

Мать ребёнка: Матрона

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Матрона

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.09.1897

Сын: Чупин Сергей

Мать ребёнка: Матрона

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: София

Мать ребёнка: Матрона

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close