Чупин Никита
Место рождения
Дата рождения15.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1873
Отец: Чупин Федор
Мать: Чупина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Марина Савельевна
Мать ребёнка: Матрона
Бракосочетание
20.01.1893
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
07.09.1897
Сын: Чупин Сергей
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
14.09.1908
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно