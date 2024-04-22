Чупина (Шелягина) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти23.11.1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шелягин Василий
Бракосочетание
17.01.1865
Муж: Чупин Федор
Рождение ребёнка
07.02.1866
Сын: Чупин Алексей
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
19.07.1867
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
10.11.1868
Сын: Чупин Филип
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
15.09.1873
Сын: Чупин Никита
Отец ребёнка: Чупин Федор
Рождение ребёнка
08.11.1875
Дочь: Шелягина Матрона
Отец ребёнка: Чупин Федор
Смерть
23.11.1886