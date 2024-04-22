Чупина (Шелягина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Шелягина) Ольга Васильевна

Место рождения

Голдобино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

23.11.1886

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шелягин Василий

Мать: не указана

Голдобино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
17.01.1865

Муж: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.02.1866

Сын: Чупин Алексей

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.07.1867

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.11.1868

Сын: Чупин Филип

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.09.1873

Сын: Чупин Никита

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.11.1875

Дочь: Шелягина Матрона

Отец ребёнка: Чупин Федор

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
23.11.1886
Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
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