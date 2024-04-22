Чупина (Мастерских) Марфа
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Мастерских Иван
Бракосочетание
17.01.1918
Муж: Чупин Сергей
Рождение ребёнка
27.12.1918
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Чупин Сергей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Чупин Алексей
Отец ребёнка: Чупин Сергей
Рождение ребёнка
12.?.1931
Сын: Чупин Анатолий
Отец ребёнка: Чупин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупин Сергей
Смерть
Неизвестно