Чупина (Мастерских) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Мастерских) Марфа

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Место рождения

Голдобино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
1919 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Мастерских Иван

Мать: не указана

Голдобино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
17.01.1918

Муж: Чупин Сергей

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.12.1918

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Чупин Сергей

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Чупин Алексей

Отец ребёнка: Чупин Сергей

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.?.1931

Сын: Чупин Анатолий

Отец ребёнка: Чупин Сергей

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Сергей

Смерть
Неизвестно
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