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Чупин Анатолий

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Место рождения

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

12.?.1931

Дата смерти

15.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1931

Отец: Чупин Сергей

Мать: Чупина Марфа

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
16.05.1960

Жена: Галина

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Работа или профессия
Неизвестно
Сельский Ветеринарный врач
Смерть
15.09.1975
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Причина смерти: Повесился | Две версии: 1- умер от рака; 2 - повесился
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