Чупин Анатолий
Место рождения
Дата рождения12.?.1931
Дата смерти15.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1931
Отец: Чупин Сергей
Мать: Чупина Марфа
Рождение ребёнка
29.03.1960
Бракосочетание
16.05.1960
Жена: Галина
Рождение ребёнка
10.03.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сельский Ветеринарный врач
Смерть
15.09.1975
Новая Заимка, Заводоуковский, Тюменская область
Причина смерти: Повесился | Две версии: 1- умер от рака; 2 - повесился