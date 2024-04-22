(Сыпачева (сипачева)) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыпачева (сипачева)) Галина

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Место рождения

Черкасово, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

18.10.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938

Отец: Сыпачев (сипачев) Фёдор

Мать: Сыпачева Федора

Черкасово, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Анатолий

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
16.05.1960

Муж: Чупин Анатолий

Старая Маслянка, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канащук Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канащук Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Смерть
Неизвестно
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