(Сыпачева (сипачева)) Галина
Место рождения
Дата рождения18.10.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1938
Отец: Сыпачев (сипачев) Фёдор
Мать: Сыпачева Федора
Рождение ребёнка
29.03.1960
Бракосочетание
16.05.1960
Муж: Чупин Анатолий
Рождение ребёнка
10.03.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канащук Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канащук Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Смерть
Неизвестно