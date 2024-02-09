деревня Черкасово, деревня Черкасово, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Черкасово

Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1497Черкасова, д. каз.при оз. Губановом.2653243211219Часовня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каминская волость
896. Черкасова, деревня бывшая государственная, при озере Губановом, дворов 93, жителей 789, часовня, торжок 21-го мая.
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