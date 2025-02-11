(Penner) Katharina P.
женский, родилась 15.09.1807, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 06.04.1878
МатьPenner (Klassen) KatharinaОколо 1786 г.р.
ОтецPenner Peter HОколо 06.10.1783 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Penner Peter H
Муж: Andres Jakob C D
Дочь: Isaak (Andres) Anna J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Сын: Andres Peter J.
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: (Andres) Katharina J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: Martens (Andres) Maria Jakob
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: (Andres) Helena J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: (Andres) Katharina J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: Rempel (Andres) Katharina J.
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Сын: Andres Kornelius J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: (Andres) Margaretha J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Дочь: (Andres) Helena J
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Сын: Andres Jacob J P
Отец ребёнка: Andres Jakob C D
Сын: Andres Johann J.
Отец ребёнка: Andres Jakob C D