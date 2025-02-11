(Penner) Katharina P. 15.09.1807 — найти родственников по фамилии на Familio

(Penner) Katharina P.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.09.1807, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 06.04.1878

Мать
Penner (Klassen) KatharinaОколо 1786 г.р.
Отец
Penner Peter HОколо 06.10.1783 г.р.
Супруги
Andres Jakob C D07.08.1801 г.р.
Дети
Isaak (Andres) Anna J01.06.1827 г.р.
Andres Peter J.10.06.1828 г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1807

Отец: Penner Peter H

Мать: Penner (Klassen) Katharina

Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
15.12.1825

Муж: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Супруг(-а): Katharina Andres (Penner)

Рождение ребёнка
01.06.1827

Дочь: Isaak (Andres) Anna J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
10.06.1828

Сын: Andres Peter J.

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
29.09.1829

Дочь: (Andres) Katharina J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
20.03.1831

Дочь: Martens (Andres) Maria Jakob

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
26.08.1833

Дочь: (Andres) Helena J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
24.02.1836

Дочь: (Andres) Katharina J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Rempel (Andres) Katharina J.

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
18.12.1840

Сын: Andres Kornelius J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
30.04.1842

Дочь: (Andres) Margaretha J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
22.01.1844

Дочь: (Andres) Helena J

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Andres Jacob J P

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
17.04.1849

Сын: Andres Johann J.

Отец ребёнка: Andres Jakob C D

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
06.04.1878

Мы используем куки для улучшения работы сайта.