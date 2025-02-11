Martens (Andres) Maria Jakob
женский, родилась 20.03.1831, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 27.07.1914, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецAndres Jakob C D07.08.1801 г.р.
Мать(Penner) Katharina P.15.09.1807 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831
Отец: Andres Jakob C D
Мать: (Penner) Katharina P.
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
27.07.1914
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд