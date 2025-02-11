Martens (Andres) Maria Jakob 20.03.1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Martens (Andres) Maria Jakob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.03.1831, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 27.07.1914, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Andres Jakob C D07.08.1801 г.р.
Мать
(Penner) Katharina P.15.09.1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1831

Отец: Andres Jakob C D

Мать: (Penner) Katharina P.

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
27.07.1914
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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