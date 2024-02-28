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Остров Хортица

Хортицкая волость, Екатеринославский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
235Остров Хортица, колон. менон.при р. Днепре.772728206189
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Хортицкая волость
81. Остров Хортицы, колония немцев, при реке Днепре на острове, дворов 23, жителей 452, школа

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Хортицкая волость
7Остров Хортица н. к.32109106215
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