Крутая (Березуцкая) Дарья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1793
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Березуцкий Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Крутой Прокофий Антонович
Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мягченкова Меланья Антоновна
Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1793