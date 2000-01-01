Крутая (Березуцкая) Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутая (Березуцкая) Дарья Лукьяновна

Крутая (Березуцкая) Дарья Лукьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Березуцкий Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Крутой Кондрат Антонович

Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Крутой Парфён Антонович

Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Крутой Прокофий Антонович

Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мягченкова Меланья Антоновна

Отец ребёнка: Крутой Антон Исаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close