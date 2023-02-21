Крутой Антон Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Крутой Исай
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Крутой Прокофий Антонович
Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мягченкова Меланья Антоновна
Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1774