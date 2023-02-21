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Крутой Антон Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Крутой Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Крутой Кондрат Антонович

Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Крутой Парфён Антонович

Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Крутой Прокофий Антонович

Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мягченкова Меланья Антоновна

Мать ребёнка: Крутая Дарья Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1774
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