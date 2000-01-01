Крутой Прокофий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Крутой Антон Исаевич
Мать: Крутая Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Пенкова Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Крутая Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Крутой Никита Прокофьевич
Мать ребёнка: Крутая Прасковья Осиповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810