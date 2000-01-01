Крутой Прокофий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутой Прокофий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Крутой Антон Исаевич

Мать: Крутая Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Пенкова Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Крутая Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Крутой Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: Крутая Прасковья Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810
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