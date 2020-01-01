Крутой Кондрат Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Крутой Антон Исаевич
Мать: Крутая Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефимья Кондратьевна
Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Крутой Дементий Кондратьевич
Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Крутой Ермолай Кондратьевич
Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Лукерья Кондратьевна
Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Кондратьевна
Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно