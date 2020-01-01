Крутой Кондрат Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутой Кондрат Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Крутой Антон Исаевич

Мать: Крутая Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ефимья Кондратьевна

Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Крутой Дементий Кондратьевич

Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Крутой Ермолай Кондратьевич

Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Лукерья Кондратьевна

Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Кондратьевна

Мать ребёнка: Крутая Евгения Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
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