Крутая (Бредникова) Евгения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутая (Бредникова) Евгения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ефимья Кондратьевна

Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Крутой Дементий Кондратьевич

Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Крутой Ермолай Кондратьевич

Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Лукерья Кондратьевна

Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович

Работа или профессия
Неизвестно