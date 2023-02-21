Крутая (Бредникова) Евгения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефимья Кондратьевна
Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Крутой Дементий Кондратьевич
Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Крутой Ермолай Кондратьевич
Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Лукерья Кондратьевна
Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Крутой Кондрат Антонович
Работа или профессия
Неизвестно