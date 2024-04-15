Карев Акентий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Карев Александр Васильевич
Мать: Карева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Карева Соломея Спиридоновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Карева Соломея Спиридоновна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Карева Соломея Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно