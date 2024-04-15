Карев Акентий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Акентий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Карев Александр Васильевич

Мать: Карева Афимья Петровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карев Никита Акентьевич

Мать ребёнка: Карева Соломея Спиридоновна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карев Петр Акентьевич

Мать ребёнка: Карева Соломея Спиридоновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Карев Семен Акентьевич

Мать ребёнка: Карева Соломея Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Соломея Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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