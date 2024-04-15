Карев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Карев Акентий Александрович
Мать ребёнка: Карева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карев Герасим Александрович
Мать ребёнка: Карева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Карев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Карева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Александровна
Мать ребёнка: Карева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталия Александровна
Мать ребёнка: Карева Афимья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Афимья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно