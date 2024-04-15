Карева Афимья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Карев Акентий Александрович
Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карев Герасим Александрович
Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Карев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Наталия Александровна
Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно