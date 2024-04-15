Карева Афимья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Афимья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Карев Акентий Александрович

Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Карев Герасим Александрович

Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Карев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Наталия Александровна

Отец ребёнка: Карев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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