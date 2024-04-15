Карева Соломея Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Соломея Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карев Никита Акентьевич

Отец ребёнка: Карев Акентий Александрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карев Петр Акентьевич

Отец ребёнка: Карев Акентий Александрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Карев Семен Акентьевич

Отец ребёнка: Карев Акентий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Акентий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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