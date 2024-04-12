Козлова (Никифорова) Прасковья Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения19.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1858 ст.
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.
Дочь: Козлова Соломонида Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.
Сын: Козлов Сидор Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Никифорович
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Сын: Козлов Иван Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Никифорович
Смерть
Неизвестно