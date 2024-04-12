Козлова (Никифорова) Прасковья Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Никифорова) Прасковья Севастьяновна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

19.10.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1858 ст.

Отец: Никифоров Севастьян Никифорович

Мать: Никифорова Евдокия Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Муж: Козлов Александр Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.

Дочь: Козлова Соломонида Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.

Сын: Козлов Сидор Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Сын: Козлов Иван Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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