Козлов Александр Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.
Дочь: Козлова Соломонида Александровна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Севастьяновна
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.
Сын: Козлов Сидор Александрович
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Севастьяновна
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Сын: Козлов Иван Александрович
Мать ребёнка: Козлова Прасковья Севастьяновна
Смерть
Неизвестно