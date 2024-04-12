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Козлов Александр Никифорович

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Козлов Никифор Степанович

Мать: Козлова Пелагея Филипповна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Жена: Козлова Прасковья Севастьяновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1884 ст.

Дочь: Козлова Соломонида Александровна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Севастьяновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1886 ст.

Сын: Козлов Сидор Александрович

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Севастьяновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Сын: Козлов Иван Александрович

Мать ребёнка: Козлова Прасковья Севастьяновна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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