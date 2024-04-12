Козлов Никифор Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Козлов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.
Дочь: Козлова Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Сын: Козлов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.
Мать ребёнка: Козлова Пелагея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно