Козлов Макар Никифорович
Место рождения
Дата рождения24.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880 ст.
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Жена: Козлова Анна Никифоровна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.
Дочь: Козлова Ольга Макаровна
Мать ребёнка: Козлова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Козлова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Козлова Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно