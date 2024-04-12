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Козлов Макар Никифорович

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.07.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880 ст.

Отец: Козлов Никифор Степанович

Мать: Козлова Пелагея Филипповна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Козлова Анна Никифоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Дочь: Козлова Ольга Макаровна

Мать ребёнка: Козлова Анна Никифоровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Козлов Степан Макарович

Мать ребёнка: Козлова Анна Никифоровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.

Сын: Козлов Семён Макарович

Мать ребёнка: Козлова Анна Никифоровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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