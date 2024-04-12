Козлова (Семёнова) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.
Дочь: Козлова Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Козлов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Козлов Макар Никифорович
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Козлов Макар Никифорович
Смерть
Неизвестно