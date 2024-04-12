Козлова (Семёнова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Семёнова) Анна Никифоровна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Козлов Макар Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Дочь: Козлова Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Козлов Макар Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Козлов Степан Макарович

Отец ребёнка: Козлов Макар Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.

Сын: Козлов Семён Макарович

Отец ребёнка: Козлов Макар Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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