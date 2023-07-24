Козлова Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Пелагея Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Козлов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Степанович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.

Дочь: Козлова Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Степанович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Сын: Козлов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Степанович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.

Сын: Козлов Макар Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Степанович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Никифор Степанович

Смерть
Неизвестно
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