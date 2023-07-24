Никифорова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1858 ст.

Дочь: Козлова Прасковья Севастьяновна

Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Мухина Наталья Севастьяновна

Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Григорий Севастьянович

Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапроненко Екатерина Севастьяновна

Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Севастьян Никифорович

Смерть
Неизвестно
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