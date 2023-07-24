Никифорова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1858 ст.
Дочь: Козлова Прасковья Севастьяновна
Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Мухина Наталья Севастьяновна
Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Григорий Севастьянович
Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапроненко Екатерина Севастьяновна
Отец ребёнка: Никифоров Севастьян Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно