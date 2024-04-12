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Никифоров Севастьян Никифорович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1858 ст.

Дочь: Козлова Прасковья Севастьяновна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Мухина Наталья Севастьяновна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Григорий Севастьянович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапроненко Екатерина Севастьяновна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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