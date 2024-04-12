Никифоров Севастьян Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1858 ст.
Дочь: Козлова Прасковья Севастьяновна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Мухина Наталья Севастьяновна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Григорий Севастьянович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапроненко Екатерина Севастьяновна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно