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Никифоров Григорий Севастьянович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Севастьян Никифорович

Мать: Никифорова Евдокия Васильевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1885 ст.

Сын: Никифоров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.

Сын: Никифоров Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1890 ст.

Дочь: Никифорова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1895 ст.

Дочь: Кривенко Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анна Ермолаевна

Смерть
Неизвестно