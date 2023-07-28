Никифоров Григорий Севастьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1885 ст.
Сын: Никифоров Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.
Сын: Никифоров Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
17.04.1890 ст.
Дочь: Никифорова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.02.1895 ст.
Дочь: Кривенко Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Никифорова Анна Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно