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Никифоров Иван Григорьевич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1885 ст.

Отец: Никифоров Григорий Севастьянович

Мать: Никифорова Анна Ермолаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Дочь: Никифорова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.

Дочь: Никифорова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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