Никифоров Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1885 ст.
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Дочь: Никифорова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.
Дочь: Никифорова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно