Никифорова Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1885 ст.
Сын: Никифоров Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.
Сын: Никифоров Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович
Рождение ребёнка
17.04.1890 ст.
Дочь: Никифорова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович
Рождение ребёнка
07.02.1895 ст.
Дочь: Кривенко (Никифорова) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович
Смерть
Неизвестно