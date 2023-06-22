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Никифорова Анна Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Григорий Севастьянович

Рождение ребёнка
06.06.1885 ст.

Сын: Никифоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.

Сын: Никифоров Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1890 ст.

Дочь: Никифорова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1895 ст.

Дочь: Кривенко (Никифорова) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Севастьянович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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