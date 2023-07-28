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Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Муж: Никифоров Иван Григорьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Дочь: Никифорова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Григорьевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.

Дочь: Никифорова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Григорьевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно