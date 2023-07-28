Никифорова (Красикова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Дочь: Никифорова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.08.1913 ст.
Дочь: Никифорова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно