Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1925
Сын: Едутов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Крылова Мария Никифорова
Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова Тоня Никифоровна
Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно