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Едутов Егор Никифорович

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едутов Никифор Егорович

Мать: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1963

Дочь: Селезнёва Галина Егоровна

Мать ребёнка: Едутова Нина

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1970

Дочь: Мальцева Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Едутова Нина

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1972

Дочь: Шалабанова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Едутова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Едутова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паутова Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Едутова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едутова Нина

Смерть
Неизвестно
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