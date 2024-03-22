Едутов Егор Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1963
Дочь: Селезнёва Галина Егоровна
Мать ребёнка: Едутова Нина
Рождение ребёнка
24.11.1970
Дочь: Мальцева Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Едутова Нина
Рождение ребёнка
05.07.1972
Дочь: Шалабанова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Едутова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Едутова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паутова Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Едутова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Едутова Нина
Смерть
Неизвестно