Едутова (Ярмаш) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едутова (Ярмаш) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1963

Дочь: Селезнёва Галина Егоровна

Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1970

Дочь: Мальцева Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1972

Дочь: Шалабанова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паутова Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едутов Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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