Едутова (Ярмаш) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1963
Дочь: Селезнёва Галина Егоровна
Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
24.11.1970
Дочь: Мальцева Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
05.07.1972
Дочь: Шалабанова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паутова Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Едутов Егор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно