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Едутов Никифор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Едутов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Крылова Мария Никифорова

Мать ребёнка: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова Тоня Никифоровна

Мать ребёнка: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Егор Никифорович

Мать ребёнка: Едутова Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едутова Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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